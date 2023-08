Potenza: nel centro storico fermato 40enne dalla Polizia! I dettagli

La Polizia di Stato di Potenza con un comunicato rende noto:

“Personale della Polizia di Stato di Potenza, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo potentino, disposta dal Questore Giuseppe Ferrari, ha segnalato un quarantenne potentino ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

L’uomo, che si trovava in compagnia di altre persone nel centro storico cittadino, a seguito di perquisizione operata dal personale della Squadra Volante, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, occultata in un pacchetto di sigarette.

La sostanza è stata sottoposta a sequestro ed è in corso attività di indagine”.a

