Potenza, niente acqua in questa zona

Acquedotto Lucanon informa che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica è sospesa dalle 09:00 del 24/12/2025 alle 12:00 del 24/12/2025, salvo imprevisti in:
- Contrada Tora e zone limitrofe.
Facciamo sapere ai residenti del disagio.
“Le due vicende che emergono in questi giorni a Matera – la decisione del Tribunale che accoglie il reclamo di una madre di un minore…
Oggi, per la Vigilia di Natale 2025, a Potenza in Piazza Mario Pagano, ci sarà un flash mob musicale “A Christmas Time”, che anticiperà gli…
Anche quest’anno è arrivato il Natale e molti di voi, per questa Vigilia, sono già impegnati in cucina per preparare prelibatezze di ogni genere. Un…
La manovra 2026 interviene pure sull’Isee, acronimo che sta per “Indicatore della situazione economica equivalente”. Si tratta di uno strumento che misura la ricchezza delle…
É stato bello vedere il Teatro Pino Moliterno pieno di bambini. Per il Natale l’Amministrazione ha pensato a loro con uno spettacolo divertentissimo del mago…
Un milione e 250 mila prodotti “non sicuri” sono stati sequestrati nell’ambito di controlli eseguiti dal Comando provinciale di Potenza della Guardia di Finanza. In…
I bonus edilizi che rimarranno validi per il 2026 subiranno un ridimensionamento, relativo soprattutto all’ammontare dello sconto che forniscono a chi li richiede. A essere…
La vasta area depressionaria che insiste sul Mediterraneo occidentale porta ancora instabilità diffusa sul nostro Paese, con precipitazioni temporalesche sparse sui settori tirrenici di Lazio…
A Tito, Venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 19:30, presso Convento S. Antonio di Padova, si terrà un evento speciale che unisce musica, arte e…
Il Comune di Potenza fa sapere: “Encomio della Città di Potenza al danzatore Claudio Coviello. Primo Ballerino del Teatro alla Scala, ha portato il nome…
“Il CONI Basilicata è lieto di festeggiare il passaggio della Fiamma Olimpica in Basilicata, che fa da apripista delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano Cortina,…
Questa mattina la sala conferenze di Acquedotto Lucano ha ospitato un momento di particolare significato con la visita di monsignor Davide Carbonaro, arcivescovo metropolita di…