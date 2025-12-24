ULTIME NEWS

Potenza, niente acqua in questa zona

24 Dicembre 2025

Acquedotto Lucanon informa che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica è sospesa dalle 09:00 del 24/12/2025 alle 12:00 del 24/12/2025, salvo imprevisti in:

  • Contrada Tora e zone limitrofe.

Facciamo sapere ai residenti del disagio.