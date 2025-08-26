Potenza, niente acqua in queste 10 zone

Acquedotto Lucano fa sapere che a Potenza, per ripristinare il livello dei serbatoi, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 21:30 del 26/08/2025 alle 07:00 del 27/08/2025 in:
- Via dell’Agrifoglio
- Via delle Mattine
- C.da Baragiano
- C.da Cavaliere
- C.da San Francesco
- C.da Avigliano Scalo
- C.da Stompagno
- Via Laimarella
- C.da Barrata
- C.da Tiera Tufaroli e zone limitrofe servite dal serbatoio Masseria Romaniello Piccolo.
Facciamo sapere ai residenti delle zone interessate di questo disagio.