ULTIME NEWS

Potenza, niente acqua in queste 10 zone

26 Agosto 2025

Acquedotto Lucano fa sapere che a Potenza, per ripristinare il livello dei serbatoi, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 21:30 del 26/08/2025 alle 07:00 del 27/08/2025 in:

  • Via dell’Agrifoglio
  • Via delle Mattine
  • C.da Baragiano
  • C.da Cavaliere
  • C.da San Francesco
  • C.da Avigliano Scalo
  • C.da Stompagno
  • Via Laimarella
  • C.da Barrata
  • C.da Tiera Tufaroli e zone limitrofe servite dal serbatoio Masseria Romaniello Piccolo.

Facciamo sapere ai residenti delle zone interessate di questo disagio.