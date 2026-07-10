Potenza, Scuola: è allarme assistenza disabili, rincari mensa e crisi occupazionale. Questa la denuncia

“Quanto sta emergendo in queste ore sul rischio di riduzione dell’assistenza specialistica agli alunni con disabilità, sull’aumento dei costi della mensa scolastica e sulle ricadute occupazionali non rappresenta una novità.
Filcom Confsal Basilicata aveva già segnalato queste criticità il 7 maggio scorso, con una richiesta formale di incontro rivolta all’assessore regionale Francesco Cupparo, rimasta purtroppo senza alcun riscontro”.
Lo dichiara Donato Rosa, Segretario regionale di Filcom Confsal Basilicata, che scrive:
“Oggi assistiamo a un susseguirsi di allarmi e richieste di intervento.
Sono iniziative condivisibili, ma resta una domanda: perché si interviene soltanto quando i problemi diventano emergenza?
La buona amministrazione si misura nella capacità di prevenire, non di rincorrere gli eventi.
Filcom Confsal Basilicata ribadisce la necessità di un confronto immediato con la Regione e con l’Amministrazione comunale di Potenza per individuare soluzioni concrete che garantiscano il diritto allo studio degli alunni con disabilità e la tutela dei lavoratori del settore.
Non chiediamo interventi straordinari dettati dall’emergenza, ma una programmazione seria e una piena assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni.
Il diritto allo studio non può essere subordinato ai tempi della politica o delle campagne elettorali. Servono risposte, programmazione e dialogo istituzionale.
Filcom Confsal continuerà a svolgere il proprio ruolo con senso di responsabilità, nell’interesse delle famiglie, degli studenti e dei lavoratori”.