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Potenza, Scuola: è allarme assistenza disabili, rincari mensa e crisi occupazionale. Questa la denuncia

10 Luglio 2026

“Quanto sta emergendo in queste ore sul rischio di riduzione dell’assistenza specialistica agli alunni con disabilità, sull’aumento dei costi della mensa scolastica e sulle ricadute occupazionali non rappresenta una novità.

Filcom Confsal Basilicata aveva già segnalato queste criticità il 7 maggio scorso, con una richiesta formale di incontro rivolta all’assessore regionale Francesco Cupparo, rimasta purtroppo senza alcun riscontro”.

Lo dichiara Donato Rosa, Segretario regionale di Filcom Confsal Basilicata, che scrive:

“Oggi assistiamo a un susseguirsi di allarmi e richieste di intervento.

Sono iniziative condivisibili, ma resta una domanda: perché si interviene soltanto quando i problemi diventano emergenza?

La buona amministrazione si misura nella capacità di prevenire, non di rincorrere gli eventi.

Filcom Confsal Basilicata ribadisce la necessità di un confronto immediato con la Regione e con l’Amministrazione comunale di Potenza per individuare soluzioni concrete che garantiscano il diritto allo studio degli alunni con disabilità e la tutela dei lavoratori del settore.

Non chiediamo interventi straordinari dettati dall’emergenza, ma una programmazione seria e una piena assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni.

Il diritto allo studio non può essere subordinato ai tempi della politica o delle campagne elettorali. Servono risposte, programmazione e dialogo istituzionale.

Filcom Confsal continuerà a svolgere il proprio ruolo con senso di responsabilità, nell’interesse delle famiglie, degli studenti e dei lavoratori”.