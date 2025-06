Potenza: nuovamente percorribile questa strada della provincia. Ecco da quando

A partire dal pomeriggio di giovedì 12 giugno, la SP 42 di Chiaromonte sarà nuovamente percorribile in seguito al completamento, in anticipo rispetto ai tempi previsti dalla legge, del collaudo della struttura di sottopasso tra la strada “Serrapotina”, nei pressi di un ponte esistente.

Come fa sapere la Provincia di Potenza il sottopasso messo in esercizio è stato realizzato nell’ambito dei lavori di costruzione del nuovo tratto della strada provinciale “Serrapotina”, completata dalla Provincia di Potenza in meno di due anni e anch’essa in corso di collaudazione.

Sebbene sia stata causa di disagio, l’interdizione si era resa necessaria a tutela della sicurezza degli utenti, destinatari di ogni azione messa in campo dall’Amministrazione provinciale.