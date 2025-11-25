Potenza, nuovi autobus per la Regione Basilicata. I dettagli

Questa mattina, presso la sede di SITA sud a Potenza, si è svolta la consegna dei nuovi autobus destinati al servizio extraurbano di TPL, alla presenza:
- del Vicepresidente e Assessore con delega alle infrastrutture, reti idriche, trasporti e Protezione Civile Regione Basilicata Pasquale Pepe,
- del Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità Regione Basilicata Antonio Altomonte,
- del dirigente dell’Ufficio Trasporti e Mobilità Sostenibile Regione Basilicata ing. Donato Arcieri,
- del Presidente del Co.Tr.A.B. Giuseppe Francesco Vinella,
- dei legali rappresentanti e parte del personale delle aziende consorziate al Co.Tr.A.B.
L’iniziativa rientra nel programma di rinnovo della flotta finanziato dalla Regione Basilicata che ha previsto contributi destinati alle Imprese esercenti servizi extraurbani per la sostituzione degli autobus Euro 2 e, in parte, degli Euro 3.
L’individuazione del Co.Tr.A.B. quale stazione appaltante, incaricata di attivare le procedure di gara nel pieno rispetto delle normative e delle tempistiche previste dal Decreto Direttoriale MIT n. 134/2021, garantendo l’integrale utilizzo dei fondi entro il 2025.
Servizi più moderni, sicuri e sostenibili.