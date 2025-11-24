Potenza: nuovo assalto a un bancomat in provincia! I dettagli

Un nuovo assalto al bancomat.

Ancora una volta ad essere utilizzato, come fa sapere rainews, è il cosiddetto metodo della marmotta.

È successo a Pescopagano, nella filiale della BPM in via San Michele 4.

Il colpo sarebbe avvenuto nel corso della notte, non è chiaro se i malviventi siano riusciti a sottrarre l’intero contenuto.

Sul posto, oltre agli artificieri, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Melfi che indagano sull’accaduto.

Pochi giorni fa i Carabinieri del Comando provinciale di Campobasso, coordinati dalla Procura di Larino, avevano arrestato quattro persone della provincia di Foggia ritenute responsabili di 11 assalti ad altrettanti sportelli bancomat nelle province di Campobasso, Foggia, Potenza e Avellino.