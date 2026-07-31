Potenza, il Comune si illuminerà di azzurro: ecco l’iniziativa

Domenica 2 agosto 2026, in occasione del secondo anniversario, dell’Associazione KIF1A Italia APS ETS diversi monumenti ed edifici pubblici di tutta Italia si illumineranno di azzurro per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla KAND (KIF1A Associated Neurological Disorder), una malattia neurologica ultra-rara.
Anche il Comune di Potenza aderisce ufficialmente all’iniziativa.
Per l’occasione, il Palazzo di Città si illuminerà di azzurro, unendosi a molte altre piazze e monumenti italiani.
Un gesto simbolico, ma dal profondo significato, per accendere i riflettori su una condizione ancora poco conosciuta e testimoniare vicinanza alle famiglie che ogni giorno convivono con l’incertezza e la solitudine.