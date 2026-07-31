Clara a Sant’Angelo di Avigliano: ecco come arrivare senza stress al concerto

In occasione del concerto di Clara, in programma sabato 1° agosto a Sant’Angelo di Avigliano, l’Amministrazione Comunale e il Comitato Organizzatore invitano tutti i partecipanti a seguire le indicazioni predisposte per raggiungere l’area parcheggi, al fine di garantire un afflusso ordinato e in sicurezza.

Per agevolare la viabilità e ridurre i tempi di accesso all’evento, sono stati individuati appositi percorsi che condurranno direttamente alle aree di sosta dedicate.

La segnaletica installata lungo il tragitto guiderà gli automobilisti fino ai parcheggi, dai quali sarà possibile raggiungere comodamente l’area concerto.

Si invitano pertanto tutti gli spettatori a:

consultare la planimetria allegata con il percorso consigliato;

seguire esclusivamente la segnaletica predisposta e le indicazioni del personale di servizio;

raggiungere il luogo dell’evento con congruo anticipo, così da evitare rallentamenti e consentire un regolare afflusso del pubblico.

L’organizzazione ringrazia fin da ora cittadini, visitatori e operatori per la collaborazione, certa che il rispetto delle indicazioni contribuirà al regolare svolgimento della manifestazione e permetterà a tutti di vivere una serata di musica e spettacolo in piena sicurezza.

Per ulteriori aggiornamenti è possibile consultare i canali ufficiali dell’evento e del Comune.