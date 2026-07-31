Pignola celebra il folklore internazionale: attesi gruppi da tutto il mondo

Dopo il prestigioso conferimento del titolo di “Pignola Città del Folklore 2026”, avvenuto il 4 luglio nel corso della cerimonia ufficiale promossa dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari (FITP), il Comune di Pignola si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: “I Colori del Folklore 2026”, Festival Internazionale del Folklore, in programma il 9 agosto.

L’evento rappresenta il momento culminante di un percorso costruito negli anni grazie all’impegno dell’Associazione Culturale Giovanile Hello Mondo, delle istituzioni, delle associazioni locali e dei tanti volontari che hanno creduto nella valorizzazione delle tradizioni popolari come strumento di promozione culturale e turistica del territorio.

«Il conferimento del titolo di Pignola Città del Folklore 2026 è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità», dichiara Donato Corleto, Presidente dell’Associazione Culturale Giovanile Hello Mondo. «È un riconoscimento che premia oltre quarant’anni di storia folkloristica, il lavoro di tante persone che negli anni hanno custodito e tramandato le nostre tradizioni e l’impegno costante della nostra associazione nella promozione della cultura popolare.»

L’edizione 2026 del Festival ospiterà gruppi provenienti da Georgia, Stati Uniti, Brasile, Perù e Italia, offrendo al pubblico un viaggio tra musiche, danze, costumi e tradizioni di popoli diversi. La tradizionale sfilata per le vie del centro storico e lo spettacolo serale in Piazza Nuova trasformeranno Pignola in un luogo di incontro tra culture, nel segno dell’amicizia, della pace e del dialogo tra i popoli.

«Organizzare questa manifestazione nell’anno in cui Pignola è stata proclamata Città del Folklore assume un significato ancora più importante», prosegue Corleto. «Vogliamo che il nostro paese diventi sempre più un punto di riferimento nazionale e internazionale per la cultura popolare, valorizzando le nostre radici e, allo stesso tempo, aprendoci al mondo. Il folklore non è soltanto spettacolo: è identità, memoria, inclusione e occasione di crescita culturale e sociale.»

Il Presidente dell’Associazione Hello Mondo rivolge inoltre un ringraziamento a tutti coloro che stanno contribuendo alla riuscita dell’iniziativa: «Desidero ringraziare il Comune di Pignola, la FITP, i volontari e il direttivo di Hello Mondo che, con passione e spirito di collaborazione, stanno lavorando per rendere questa edizione un evento di alto livello. Senza il loro contributo, tutto questo non sarebbe possibile.»

“I Colori del Folklore 2026” si conferma così uno degli eventi internazionali più importanti dell’estate lucana, capace di richiamare visitatori, appassionati e turisti e di promuovere l’immagine di Pignola e della Basilicata attraverso il linguaggio universale della musica, della danza e delle tradizioni popolari.

L’appuntamento è fissato per sabato 9 agosto 2026 dalle ore 18.30 quando Pignola tornerà ad accogliere il mondo in una grande festa di culture, colori e fratellanza.