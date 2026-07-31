Pignola ospita il Primo Memorial “Prof. Bruno Mario Albano”. Ecco il programma

Sabato 1° Agosto, a partire dalle ore 21.00, Piazza Nuova a Pignola ospiterà il Primo Memorial “Prof. Bruno Mario Albano”, una serata speciale dedicata alla memoria di una delle figure più significative della vita culturale e associativa del paese.

Promosso dal Circolo Culturale “Il Portale”, associazione fondata proprio dal professor Albano, l’evento è patrocinato dal Comune di Pignola, dalla Regione Basilicata, dall’APT Basilicata, da Rete Cinema Sociale ed è realizzato anche grazie al contributo del Fondo Etico della BCC Basilicata.

Intende rendere omaggio a un uomo che, nel corso della sua vita, ha saputo coniugare l’impegno educativo con una straordinaria passione per la cultura e la valorizzazione del territorio.

Maestro di scuola e instancabile operatore culturale, Bruno Mario Albano ha sempre saputo anticipare i tempi, promuovendo iniziative innovative e contribuendo in maniera determinante alla crescita dell’associazionismo pignolese, portandolo a distinguersi per qualità, partecipazione e capacità progettuale.

Il suo esempio continua ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento per quanti credono nella cultura come strumento di crescita della comunità.

Nel corso della serata si terrà anche la cerimonia di premiazione dei partecipanti al Bando “Albano” delle Tradizioni Popolari, un’iniziativa nata per valorizzare e custodire il patrimonio di memoria, usi e tradizioni del territorio.

Il pubblico potrà assistere alla proiezione dei filmati in concorso, cui seguirà la proclamazione e la premiazione dei vincitori.

A chiudere il Memorial sarà il concerto dei Musica Storia, che celebreranno insieme al pubblico il prestigioso traguardo dei trent’anni di attività, offrendo uno spettacolo che unirà musica, emozioni e ricordi in un ideale omaggio allo spirito culturale che ha sempre animato il professor Albano.

Il Primo Memorial vuole essere non solo un momento di ricordo, ma anche un’occasione per riaffermare il valore dell’impegno civile, della cultura e della memoria collettiva, principi che hanno caratterizzato l’opera di Bruno Mario Albano e che il Circolo Culturale “Il Portale” continua a promuovere con convinzione.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare.

Ecco il programma.