A Latronico il nuovo villaggio sospeso tra gli alberi gratuito e senza imbracatura. L’inaugurazione

A Perricchio, nella frazione di Agromonte, un nuovo attrattore gratuito dedicato a natura, avventura e divertimento per bambini, ragazzi, famiglie e adulti

È stato inaugurato nell’area di Perricchio, ad Agromonte di Latronico, “Natura Active”, il nuovo attrattore realizzato dal Comune di Latronico per ampliare e qualificare l’offerta turistica e outdoor del territorio.

Si tratta di un vero e proprio villaggio sospeso tra gli alberi, formato da piccole casette in legno collegate attraverso ponti, passerelle e tunnel interamente protetti da reti. A completare l’intervento è stata installata anche una grande rete sospesa sulla quale è possibile camminare, giocare e saltare.

Una delle caratteristiche più innovative della struttura è la possibilità di vivere l’intera esperienza senza imbracatura.

Natura Active, infatti, si distingue dai tradizionali percorsi acrobatici dei parchi avventura perché le casette e tutti i collegamenti sono completamente racchiusi dalle reti, consentendo agli utenti di muoversi con maggiore libertà, sempre nel rispetto delle regole, dei limiti di utilizzo e delle indicazioni previste.

Il successo dell’iniziativa è stato evidente già durante l’inaugurazione, alla quale hanno partecipato numerose famiglie. I tanti bambini presenti, una volta entrati nel percorso, non volevano più scendere. Anche ragazzi e adulti hanno provato con entusiasmo le casette, i ponti e la grande rete sospesa, confermando come l’attrazione possa essere vissuta e apprezzata da diverse fasce d’età.

L’accesso a Natura Active è completamente gratuito, per volontà dell’Amministrazione comunale, che ha scelto di realizzare un investimento pubblico aperto e accessibile a tutti.

Dichiara il sindaco di Latronico, Fausto De Maria:

«Vedere tanti bambini correre, saltare e divertirsi tra gli alberi è stato il riscontro più bello e la dimostrazione concreta del valore di questo investimento.

Abbiamo voluto creare un’esperienza originale, gratuita e immersa nella natura, capace di far trascorrere una giornata piacevole non soltanto ai più piccoli, ma anche ai ragazzi, agli adulti e a tutte le famiglie. In realtà, durante l’inaugurazione, ci siamo divertiti anche noi grandi”.

Natura Active è stato realizzato in un’area naturale fresca, accogliente e già attrezzata con tavoli, sedute, barbecue e spazi destinati al picnic. La gestione dell’area è affidata a River Tribe Adventure, realtà già impegnata nella promozione e nell’organizzazione delle attività outdoor presenti a Perricchio.

La struttura è inoltre facilmente raggiungibile in automobile. Si trova a ridosso del nucleo urbano della frazione di Agromonte, ad appena 100 metri dalla Strada Provinciale 46, che collega Agromonte a Castelluccio. Una collocazione che permette di vivere la frescura e il contatto con il bosco senza rinunciare alla comodità e alla facilità di accesso.

Nell’area è sempre aperto anche il bar, presso il quale i visitatori possono fermarsi e chiedere tutte le informazioni necessarie sulle modalità di utilizzo delle strutture e sulle altre attività disponibili.

Grazie alla presenza degli spazi attrezzati e dei servizi, Natura Active potrà diventare anche una location ideale per festeggiare compleanni di bambini e adulti, ricorrenze, incontri tra famiglie e altre occasioni importanti, trascorrendo momenti di condivisione in un ambiente naturale e confortevole.

Con questo nuovo intervento, Perricchio consolida il proprio ruolo all’interno dell’offerta turistica di Latronico. Nell’area sono già presenti attività legate al campeggio, alle escursioni, alla mountain bike e ai pernottamenti esperienziali nelle tende sospese. Il Tree Village e la grande rete sospesa aggiungono ora un’ulteriore opportunità di svago, capace di attrarre famiglie, gruppi e visitatori.

Prosegue il sindaco De Maria:

“Perricchio diventa sempre più un luogo da vivere durante l’intera giornata.

Un posto facilmente accessibile, nel quale rilassarsi al fresco degli alberi, organizzare un picnic, praticare attività all’aria aperta e divertirsi gratuitamente.

È un altro tassello della strategia che stiamo portando avanti per rendere Latronico sempre più attrattiva, accogliente e capace di offrire esperienze per tutte le età”.

L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione di Latronico Città del Benessere, fondato sull’integrazione tra natura, turismo esperienziale, attività all’aria aperta, sport, relax e servizi dedicati alle famiglie.

Natura, avventura, divertimento e libertà: da oggi tutto questo è Natura Active, nel cuore del bosco di Perricchio.