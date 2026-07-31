Potenza, in provincia Fabrizio Moro in concerto!

C’è grande attesa a Vietri di Potenza per il cartellone degli eventi estivi “E..State a Vietri”, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio. Eventi che vedono, tra gli ospiti, anche Fabrizio Moro, che si esibirà in un concerto con ingresso gratuito il 14 agosto, e Simone Schettino, il “Fondamentalista napoletano” il cui show è in programma il giorno di Ferragosto.

IL PROGRAMMA – Il 2 agosto presso l’ex cava di contrada Montagna è in programma la 6^ edizione della “Gara di Tiro a Palla”, a cura dell’associazione ASD Sport e Passione. Il 7 agosto il Torneo di Basket e Minibasket, presso il Palazzetto dello Sport, a cura dell’ASD Minibasket Vietri. Il 9 agosto divertimento per i bambini, con il “Villaggio dei Gonfiabili”, in Viale Tracciolino.

Il 10 agosto l’Area Giovani della CRI Comitato Melandro metterà in scena la 3^ edizione dell’evento “Tu Cri Que Vales” in Viale Tracciolino. La stessa location l’11 agsto ospiterà “T’Avis perd st’event”, gastronomia e musica a cura dell’Avis di Vietri.

Il 12 e 13 agosto spazio alla 12^ edizione di Tipica, la sagra dell’olio e delle tipicità vietresi e lucane, che ogni anno richiama migliaia di persone. Non solo gastronomia, ma anche mostre di animali, ciclomotori d’epoca, artigianato con i mercatini e musica (il 12 agosto Principi del Liscio, Le Magiche Note e Agostino Gerardi, il 12 agosto Duo Music, Rock Band Thergo e Musicamanovella). Durante le due serate musica itinerante lungo il percorso con la GPF Band e il Gruppo Folk di San Gregorio Magno. Area parcheggi gratuiti e servizio navetta gratuito.

Grande attesa il 14 agosto per il Concerto di Fabrizio Moro, con ingresso gratuito. Quella di Vietri è una delle tappe del tour 2026 “Non ho paura di niente” ed è al momento l’unica data dell’anno in Basilicata.

Il 15 agosto lo show del comico Simone Schettino, in Viale Tracciolino dalle ore 21:30, il 16 agosto musica con il concerto in piazza XXIII Novembre, dalle ore 21:30, della band Tarantanova Canzoniere del Sud.

“Questi eventi – dichiara il sindaco Christian Giordano – contribuiscono a sostenere le altre iniziative turistiche già in corso di realizzazione: crediamo fortemente che investire anche in manifestazioni di qualità significhi promuovere il territorio, sostenere le attività locali e offrire momenti di aggregazione e condivisione ai cittadini e ai tanti ospiti che sceglieranno di vivere la nostra estate, anche grazie all’offerta turistica che stiamo costruendo.

Siamo orgogliosi di ospitare in particolare Fabrizio Moro, uno degli artisti italiani più apprezzati, per una serata che si preannuncia straordinaria non solo per la comunità vietrese, ma per tutto il territorio.

Un grazie particolare va a tutti i consiglieri comunali, gli uffici comunali e gli operai e le associazioni per il grande lavoro messo in campo”.

Gli eventi sono realizzati grazie al patrocinio del Comune di Vietri di Potenza e alla preziosa collaborazione delle associazioni: Pro Loco, Minibasket Vietri, ASD Sport e Passione, CRI Comitato Melandro, Avis Vietri, Teatrando, Vietri & La Movida.