Addio a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale Italiana

Un grave lutto scuote il mondo del calcio: si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano.
Leggendario capitano rossonero e della Nazionale, è stato più volte campione d’Europa e del Mondo in rossonero e in azzurro è l’unico giocatore ad aver ottenuto un primo (senza mai giocare), un secondo e un terzo posto ai Mondiali.
A comunicarlo è stata la stessa società rossonera tramite i propri canali social:
“La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi.
Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club.
Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura”.
Ci stringiamo al dolore della famiglia per la sua prematura scomparsa.