Potenza: “Più sicurezza per il cuore della città”. Questa la richiesta

Il Laboratorio Permanente del Centro Storico di Potenza ha formalmente richiesto un incontro istituzionale con il Prefetto della Provincia di Potenza, dott. Michele Campanaro, per affrontare il tema della sicurezza e della vivibilità del centro storico cittadino.

La richiesta nasce a seguito delle numerose segnalazioni raccolte nelle ultime settimane da residenti, commercianti e operatori economici, che hanno espresso una crescente preoccupazione per il diffuso senso di insicurezza e per alcune situazioni di degrado che incidono negativamente sulla qualità della vita, sulla fruizione degli spazi pubblici e sull’attrattività del borgo antico.

Il Laboratorio, insediatosi da oltre un mese con l’obiettivo di favorire il confronto tra istituzioni, cittadini, associazioni e attività economiche per la valorizzazione del centro storico, sottolinea come i recenti episodi verificatisi nel capoluogo abbiano ulteriormente rafforzato la richiesta di un maggiore presidio del territorio.

Pur riconoscendo il costante e significativo impegno delle Forze dell’Ordine, il Laboratorio evidenzia come le attuali risorse disponibili rendano complesso assicurare una presenza continuativa e capillare nel centro storico, con inevitabili ripercussioni sulla prevenzione dei fenomeni di degrado e sulla percezione di sicurezza da parte della cittadinanza.

Tra le proposte che saranno sottoposte all’attenzione del Prefetto figura la valutazione del ripristino della figura del Carabiniere di Quartiere o, in alternativa, l’adozione di strumenti organizzativi analoghi che possano garantire una presenza stabile, riconoscibile e costante delle Forze dell’Ordine nelle vie del centro storico.

La Presidente del Laboratorio, Dott.ssa Francesca Conte, afferma:

“Il rafforzamento del presidio del territorio rappresenta una condizione fondamentale per tutelare residenti e attività commerciali, restituire fiducia alla comunità e sostenere quel percorso di rigenerazione urbana e sociale che costituisce la missione dell’organismo.

Con la richiesta di incontro, il Laboratorio intende avviare un confronto costruttivo con la Prefettura per illustrare nel dettaglio le criticità emerse, condividere le istanze raccolte sul territorio e individuare, nel rispetto delle competenze istituzionali, possibili soluzioni operative”.

Il Laboratorio esprime fiducia nella sensibilità del Prefetto verso una questione di rilevante interesse pubblico e auspica che il dialogo tra istituzioni e comunità possa tradursi in iniziative concrete capaci di restituire sicurezza, vivibilità e prospettive di rilancio al centro storico di Potenza.