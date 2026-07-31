Potenza, controlli serrati della Polizia in centro: due uomini allontanati ma uno tenta la fuga!

Prosegue senza sosta l’azione della Polizia Locale di Potenza nella tutela della sicurezza urbana e della legalità.

Nell’ambito degli intensificati controlli a presidio del centro storico della città, agenti e ufficiali della Polizia Locale sono intervenuti in via Rosica, a carico di due cittadini extracomunitari responsabili di condotte contrarie al vivere civile.

Due i DaCUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) applicati con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore.

Nel corso dell’intervento, uno dei due soggetti, alla vista della pattuglia, ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga.

Gli agenti con determinazione e grande spirito di servizio lo hanno subito rintracciato ed hanno concluso i controlli previsti.

L’episodio conferma l’efficacia della costante presenza della Polizia Locale sul territorio e l’impegno quotidiano degli agenti nel contrasto ai fenomeni che compromettono il decoro e la sicurezza urbana.

La Comandante col. Maria Santoro afferma “I controlli, di intesa con il Sindaco Telesca, proseguiranno nei prossimi giorni con determinazione nelle aree maggiormente interessate da situazioni di criticità, con l’obiettivo di garantire ai cittadini una città sempre più sicura, ordinata e vivibile”.