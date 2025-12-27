Potenza: per le festività navette gratuite e ampliamento orari di apertura delle scale mobili! Ecco tutte le informazioni

Dal 31 dicembre al 6 gennaio le scale mobili a Potenza saranno attive con orari estesi, più ampi rispetto agli anni passati, per garantire maggiore accessibilità durante le festività.
Ogni giorno, fa sapere l’Assessore del Comune di Potenza Giuzio:
“i tecnici sono sugli impianti per le necessarie attività di controllo e manutenzione, a tutela della sicurezza di tutti.
NAVETTE GRATUITE PER CAPODANNO
Per la notte del 31 dicembre, su indicazione del nostro Sindaco Vincenzo Telesca, sono state attivate navette gratuite, dirette al centro storico, per vivere i festeggiamenti in modo comodo e sicuro.
Ho volutamente manomesso una slide della comunicazione istituzionale del Comune di Potenza per chiarire un punto fondamentale: la chiusura dell’Impianto Prima NON è responsabilità di questa Amministrazione, ma delle scelte della Regione Basilicata.
E parleremo anche delle mancate scelte di programmazione della vecchia Amministrazione (che per fortuna è stata sonoramente bocciata alle ultime elezioni).
Il mancato finanziamento della sostituzione integrale delle rampe, per 6,5 milioni di euro, rappresenta un grave tradimento verso la città.
Ignorare un servizio così strategico avrà ripercussioni pesanti su tutta la mobilità cittadina, rischiando anche di penalizzare i tanti lavoratori che sono impegnati sugli impianti.
Curiosamente, però, quando si è trattato di ripristinare i loro vitalizi, i fondi sono stati trovati subito.
Una priorità che dice molto.
I cittadini hanno il diritto di sapere di chi sono le responsabilità”.
Ecco tutte le informazioni.