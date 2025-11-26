Potenza, questi lavoratori sciopereranno sotto la sede della Regione. La situazione

I segretari regionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil – Apetino, Pellegrino e Nardiello – confermano lo sciopero generale del comparto forestazione previsto per domani, 27 novembre.

I tre segretari annunciano che saranno sotto la Regione Basilicata insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, per ribadire con forza che la misura è colma:

“Le lavoratrici e i lavoratori sono stanchi di assistere al teatrino della politica. Le promesse, le dichiarazioni di buone intenzioni e gli slogan non bastano più.”

Secondo i sindacati, continua a registrarsi una grave disattenzione verso l’intero settore:

“Le platee vengono trattate come un orpello, quando non addirittura come un fastidio.

Accontentarsi del nulla è diventato inaccettabile ed è un insulto verso chi ogni giorno lavora con dedizione.”

Fai, Flai e Uila chiedono semplicemente ciò che è stato più volte promesso, ciò che spetta di diritto alle platee forestali:

•pagamenti regolari,

•l’aumento delle giornate lavorative fino al raggiungimento delle 151 giornate per tutti,

•un vero turnover generazionale che ringiovanisca il comparto e rilanci un settore strategico per la regione.

Affermano i tre segretari:

“Da queste basi bisogna partire per costruire una forestazione che sia realmente il fiore all’occhiello della Basilicata.”

Un appello diretto è rivolto al presidente della Regione, Vito Bardi:

“Deve comprendere che le lavoratrici e i lavoratori non sono un semplice bacino elettorale da ricordare durante la campagna elettorale e da dimenticare il giorno dopo.

Domani avrà la dimostrazione che la dignità e i diritti non sono un capriccio dei sindacati, ma la condizione necessaria per rilanciare un settore che potrebbe essere una risorsa per tutto il territorio e che invece, con miopia, viene trattato come un problema da gestire.”

Fai, Flai e Uila invitano tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a partecipare allo sciopero e alla mobilitazione: “la forestazione merita rispetto, programmazione, futuro”.