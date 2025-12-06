Potenza: “Restituire serenità a questi lavoratori, agli utenti e alle loro famiglie”. La situazione

“Lo stato di agitazione dei lavoratori dell’AIAS di Potenza per il perdurare dei ritardi nelle retribuzioni, specie per gli importanti servizi erogati ad un’utenza composta da ragazze e ragazzi e persone fragili e alle loro famiglie, richiede interventi urgenti (anche per l’approssimarsi delle festività natalizie) a livello politico-istituzionale”.

A sostenerlo è il consigliere provinciale Carmine Ferrone (Pd) che aggiunge:

“La situazione finanziaria dell’Aias, del resto non nuova perché si ripropone ciclicamente, non si può scaricare sull’ente e tanto meno su utenti e famiglie.

Diventa essenziale promuovere un tavolo con Asp e Regione che hanno specifiche responsabilità, in particolare la Regione per il mancato adeguamento delle tariffe ex art. 26 e relativi arretrati da gennaio 2025.

Sappiamo che la Fials si è già rivolta al Prefetto di Potenza ma penso che le soluzioni vadano trovate nei programmi di servizi socio-assistenziali della Regione e quindi nei capitoli di spesa ad essi riservati con la manovra finanziaria di recente approvata, in modo da ristabilire serenità ai lavoratori, agli utenti e alle loro famiglie“.