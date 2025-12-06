Nominato il nuovo Coordinatore Cittadino di Potenza de La Basilicata Possibile. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa de “La Basilicata Possibile”:

“L’Assemblea de La Basilicata Possibile si è riunita per avviare una nuova fase organizzativa di LBP sul territorio e il rilancio delle attività di ascolto, confronto e dialogo con i cittadini, le istituzioni, le altre forze politiche e tutti i corpi intermedi.

Al termine dei lavori, l’Assemblea ha rinnovato il Comitato Cittadino e nominato Marco Cuccarese nuovo Coordinatore Cittadino per la città di Potenza.

<<Ringrazio la comunità de La Basilicata Possibile per la fiducia che mi ha dimostrato.

L’obiettivo di tutto il Coordinamento Cittadino è quello di facilitare la discussione interna alla nostra organizzazione, canalizzare le forze e l’impegno di tutti e favorire sempre più il confronto con tutti gli attori del territorio.

Attraverso pratiche di democrazia e partecipazione si possono costruire percorsi politici condivisi e decisioni utili alla nostra comunità.>>- dichiara Cuccarese.

<<L’elezione di Marco Cuccarese a Coordinatore Cittadino di Potenza de La Basilicata Possibile – dichiara il Presidente Valerio Tramutoli – rappresenta un passo importante nel percorso di rinnovamento e radicamento territoriale di LBP.

Questa nomina consolida e rafforza un cammino già avviato, fondato sulla partecipazione attiva, sull’ascolto e sulla costruzione di valore sociale condiviso.

Siamo certi che, grazie al lavoro collettivo e al dialogo costante con i cittadini, continueremo a promuovere processi democratici inclusivi e a generare opportunità concrete di crescita per i nostri territori>>”.