Potenza saluta il Dott. Stavale: prossimo alla pensione torna nella sua Reggio Emilia

Tanta commozione oggi al saluto del Vicario del Questore dott. Antonio Stavale che dal 1° febbraio 2026 andrà in pensione per raggiunti limiti di età.

Dopo trentacinque anni di servizio nella Polizia di Stato, oggi il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Antonio Stavale, prima di lasciare il capoluogo potentino e far rientro nella sua Reggio Emilia, ha voluto incontrare i colleghi e tutto il personale della Questura e delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato.

Alla Questura di Potenza arriva nel dicembre del 2023 con l’incarico di Vicario del Questore dopo aver svolto analoghe funzioni a Fermo. Precedentemente ha diretto la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale presso la Questura di Modena e la Divisione della Polizia Anticrimine a Reggio Emilia.

Nel corso della sua carriera, formatasi e consolidatasi nelle varie realtà professionali della Polizia di Stato, il Funzionario si è distinto nella direzione di importanti servizi di ordine pubblico, ha svolto indagini di natura patrimoniale nei confronti di esponenti del crimine organizzato e ha diretto operazioni di polizia giudiziaria in materia di stupefacenti e crimine diffuso.

Il Questore Gargiulo ha avuto parole di elogio per il Dirigente che ha definito “un prezioso e valido collaboratore” sottolineandone le indiscusse qualità professionali maturate nel corso della sua carriera e le innate qualità umane, diventando un punto di riferimento non solo per i colleghi e per tutto il personale della Questura ma anche per le istituzioni territoriali con cui è riuscito a instaurare solidi rapporti di collaborazione.

Innumerevoli gli attestati di stima ed affetto da parte del personale che ha partecipato numeroso.

Il saluto è stata anche occasione per la consegna, da parte del Questore, della medaglia di commiato conferita dal Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. Prefetto Vittorio Pisani.

Al dott. Stavale i più sinceri auguri per questa nuova fase della vita da parte del Questore e di tutto il personale.