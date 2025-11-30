Potenza: screening gratuiti per bambini e ragazzi. Ecco come prenotare

Nuovo appuntamento con gli screening gratuiti organizzati dall’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, che annuncia un open day medico/logopedico sul disturbo del linguaggio e dell’apprendimento dedicato a bambini e ragazzi.
L’iniziativa, organizzata con l’Associazione Italiana Dislessia (AID), è fissata per il 4 e il 5 Dicembre 2025, nell’ambulatorio di logopedia del reparto di otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Carlo di Potenza, padiglione B, secondo piano.
Nello specifico, Giovedì 4 Dicembre sono previste 15 consulenze gratuite con visita otorinolaringoiatrica e screening del disturbo di linguaggio, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, riservate ai bambini dai 3 ai 6 anni.
Il 5 Dicembre, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, sono previste analoghe attività per i soggetti in età scolare, dai 6 anni ai 18 anni.
Il Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, sottolinea l’importanza dell’iniziativa come espressione dell’impegno istituzionale verso la salute in età evolutiva:
“La salute dei giovani è una priorità per l’Azienda.
Questo open day rappresenta uno strumento concreto per la prevenzione e la cura, permette di intercettare precocemente eventuali difficoltà che, se non gestite, potrebbero compromettere il successo scolastico e il benessere emotivo-sociale dei minori”.
Dichiara il dottor Aurelio d’Ecclesia, Direttore di Otorinolaringoiatria del San Carlo di Potenza:
“L’impiego di uno screening può rilevarsi una preziosa opportunità per evidenziare delle criticità e intervenire opportunamente, individuando il percorso da seguire.
Rilevare in tempo eventuali ritardi o disturbi, non solo del linguaggio ma anche di apprendimento in età scolare, è fondamentale.
Una diagnosi precoce, infatti, consente di avviare tempestivamente un trattamento riabilitativo personalizzato, aumentando le probabilità di successo e fornendo ai bambini e alle loro famiglie gli strumenti necessari per affrontare al meglio il percorso di crescita”.
Per partecipare alle visite gratuite è necessario prenotarsi online al link www.Ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine.
Le registrazioni sono aperte dalle ore 7:00 alle ore 18:00 dell’1 Dicembre 2025.
In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede l’ordine cronologico di adesione.
Ecco la locandina dell’evento.