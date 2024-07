Potenza: sette automobilisti fermati in stato di ebbrezza alcolica in provincia. I dettagli

Prosegue l’opera di intensificazione dei servizi d’istituto messa in atto dal Comando Provinciale di Potenza e svolta attraverso l’impiego dei militari delle Compagnie dipendenti capillarmente distribuite sul territorio.

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Viggiano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere e, nello specifico, delle violazioni in materia di circolazione stradale e stupefacenti.

In tale contesto è stata rafforzata la presenza e vigilanza sulle vie comunali, lungo le strade statali e nei luoghi di aggregazione di giovani al fine di garantire il rispetto della legalità.

Un servizio che ha coinvolto il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Viggiano e le dipendenti Stazioni di Villa D’Agri, Moliterno, Brienza, Gallicchio e personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Tito.

Un dispositivo che ha permesso il presidio di zone precedentemente individuate ed il controllo di centinaia tra veicoli, conducenti e passeggeri nonché di 5 esercizi pubblici, obiettivi sensibili ed aree rurali a rischio elevando, tra le altre, sanzioni al Codice della Strada per quasi 13.000 €.

Nel corso delle citate attività istituzionali, i militari dell’Arma hanno provveduto a denunciare in stato di libertà:

sette automobilisti per guida in stato di ebbrezza alcolica, tutti cittadini italiani, i quali, sottoposti a controllo con etilometro, sono risultati in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche (con tassi alcolemici da 1,04 g/l a a 1,68 g/l).

A tutti è stato ritirato il titolo di guida e per due di loro, alla guida di ciclomotori non coperti da assicurazione, si è proceduto al sequestro per la successiva confisca;

a vario titolo, per ubriachezza molesta e trasporto di armi senza i titoli prescritti, un 31enne ed un 53enne della Val d’Agri.

Il primo sorpreso dai militari della Stazione Carabinieri di Villa d’Agri in evidente stato di ubriachezza sulla pubblica via in quel centro abitato.

Il secondo, a seguito di controllo su strada da parte dei Carabinieri della Stazione di Moliterno che procedevano, oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria, anche al sequestro delle armi non correttamente trasportate;

alla segnalazione alla Prefettura di Potenza quale assuntore di sostanze stupefacenti di un 33enne il quale, a seguito di perquisizione, veniva trovato in possesso di 1,84 gr. di sostanza stupefacente del tipo Hashish posta contestualmente sotto sequestro.

Per tutti i sopra citati, naturalmente, vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.

L’attività di controllo ed il costante presidio del vasto territorio del potentino dal centro sino alle più remote aree rurali è ritenuto uno strumento indispensabile per la prevenzione dei reati e costituisce un obiettivo imprescindibile per i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza che continueranno a garantire massimo impegno e un’attenzione costante nel contrasto di qualsiasi forma di illegalità.