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Potenza, Smart Paper: riunito il Tavolo in Regione. Pronta una nuova proposta

16 Marzo 2026

L’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, in merito alla vertenza Smart Paper oggi ha nuovamente incontrato una delegazione di rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, delle categorie telecomunicazioni e metalmeccanici, Fismic e Ugl, per proseguire l’attività avviata rivolta a dare una soluzione definitiva alla vertenza.

Cupparo ha ricordato che – dopo un lungo lavoro di ascolto, confronto e mediazione mai interrotto – il mantenimento di tutti i livelli occupazionali impegnati nelle attività Smart Paper, la conferma delle retribuzioni salariali e la sede operativa per i lotti di commessa Accenture a Potenza sono gli elementi più importanti e significativi già raggiunti, obiettivi non scontati.

Nell’incontro i rappresentanti sindacali hanno anticipato un’ulteriore proposta sugli aspetti salariali da sottoporre alle aziende– Accenture, Datacontact – subentrate a Smart Paper con l’acquisizione della gara d’appalto dell’Enel e a Confindustria

Per l’assessore punto fermo è la garanzia dei posti di lavoro e della continuità produttiva.

Cupparo – che ha ricevuto la proposta formalizzata dai sindacati – ha espresso l’auspicio che si torni al confronto tra le parti interessate ed ha ribadito l’impegno a monitorare la situazione.