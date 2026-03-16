Coppa Italia, il Potenza con il logo “Regione”. Le parole di Bardi

Importante risultato per il gruppo degli Sbandieratori e musici di Avigliano. Come fanno sapere in una nota: “𝑷𝒂𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝑺𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐 e 𝑫𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 portano a traguardi importanti:…