Potenza: visite e consulenze gratuite per i cittadini. Ecco come prenotare

Prosegue il ciclo di appuntamenti con gli open day organizzati dall’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, dedicati alla salute e al benessere dei cittadini.

L’iniziativa prevede 20 visite fisiatriche e consulenze fisioterapiche gratuite, con un focus sulla lombalgia, la prevenzione e il trattamento riabilitativo.

L’appuntamento è per sabato 29 novembre 2025, a partire dalle ore 8:30, nei locali dell’Aor situati nel piazzale della Torre Guevara di Potenza, e ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un intervento tempestivo e mirato per la gestione di questa comune patologia.

Dichiara il Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera:

“Continuiamo a offrire occasioni di prevenzione e cura attraverso i nostri open day, che rappresentano un’importante risorsa per la comunità.

La diagnosi precoce, in particolare in ambito fisiatrico, è fondamentale per un trattamento efficace e lavorare in team con i fisioterapisti consente di garantire un approccio completo e personalizzato”.

La lombalgia è una delle principali cause di dolore e disabilità.

Un approccio corretto parte sempre dalla diagnosi fisiatrica, che permette di stabilire il miglior percorso terapeutico.

Il lavoro in team interprofessionale, che unisce le competenze di medici e fisioterapisti, è fondamentale per garantire una gestione efficace del disturbo e per la riuscita di un programma di cura che accompagni il paziente nel lungo periodo.

Spiega il dottor Gennaro Gatto, direttore dell’unità operativa di Recupero e riabilitazione funzionale dell’ospedale di Pescopagano:

“L’obiettivo di questo open day è fornire ai partecipanti informazioni utili sulla gestione della lombalgia, ricevere consigli sulla corretta gestione del dolore e delle attività quotidiane, e apprendere strategie di prevenzione per evitare il peggioramento della lombalgia, attraverso un approccio diagnostico e riabilitativo integrato”.

All’iniziativa saranno presenti alcuni studenti del corso di laurea in fisioterapia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che avranno l’opportunità di essere coinvolti in un ambiente di apprendimento pratico, a testimonianza dell’impegno dell’Azienda nel supportare e valorizzare il percorso formativo dei giovani professionisti, creando occasioni di crescita professionale.

Per partecipare alle visite gratuite è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine.

Le registrazioni sono aperte dalle ore 7:00 alle ore 18:00 del 25 novembre 2025.

In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede l’ordine cronologico di adesione.

Di seguito la locandina dell’iniziativa.