Prima volta a Potenza per il Console Generale degli Stati Uniti a Napoli: pronto l’incontro in Comune

Sarà il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca ad accogliere nel Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, il Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Terrence Flynn, alle ore 16:00 di martedì 27 gennaio 2026.

Il diplomatico statunitense sarà in viaggio istituzionale a Potenza per la prima volta. Per l’Amministrazione comunale, oltre al Sindaco saranno presenti gli assessori Federica D’Andrea e Roberto Falotico, che tra le deleghe loro affidate hanno quelle alle Attività produttive, al Turismo, al Bilancio e alla Cultura.

Il Console Generale Terrence Flynn è entrato a far parte del Dipartimento di Stato americano nel 1999 ed è un diplomatico di carriera del Senior Foreign Service.

Prima del suo incarico a Napoli, il Console è stato Ministro Consigliere per gli Affari Amministrativi per la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Iraq.

Dal 2020 al 2023, è stato a capo della Regional Syria Platform del Dipartimento di Stato, operante in più sedi e con base a Istanbul, Turchia.

In precedenza, è stato Direttore del Baghdad Diplomatic Support Center. Dal 2014 al 2017, il Console Flynn ha ricoperto il ruolo di Vice Capo Missione per l’Ambasciata degli Stati Uniti a La Valletta, Malta.

Dal 2012 al 2014, è stato Vice Console Generale al Consolato Generale degli Stati Uniti a San Pietroburgo, Russia.

Prima di allora, ha ricoperto il ruolo di Direttore del Programma per la Lotta Internazionale contro il Narcotraffico per la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Brasile e quello di Console per gli Affari Amministrativi nell’Ambasciata degli Stati Uniti a Port of Spain, Trinidad e Tobago.

Ha inoltre prestato servizio in Malesia e in El Salvador. A Washington, Flynn ha lavorato nell’Ufficio Esecutivo del Dipartimento di Stato sia nel Bureau of Near Eastern Affairs, sia nel Bureau of European Affairs.