Protezione civile, il Gruppo Lucano a Roma. L’incontro

Standard formativi e sicurezza dei volontari alla luce del quadro normativo, l’assistenza alla popolazione e la gestione dei bisogni sociosanitari nelle emergenze, sviluppo delle colonne mobili e dei moduli specialistici, comunicazione istituzionale e informazione alla popolazione, valorizzazione delle competenze del volontario organizzato.

Questi i temi al centro dell’incontro programmatico delle organizzazioni nazionali di volontariato di Protezione Civile promosso nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 marzo presso il Dipartimento della Protezione Civile della presidenza del Consiglio dei ministri.

Incontro romano a cui ha preso parte anche la delegazione del Gruppo Lucano formata dal presidente nazionale, Pier Luigi Martoccia e dal delegato presso il dipartimento della protezione civile e responsabile della formazione, Giuseppe Muscatello.

E’ stato un importante momento di confronto tra il dipartimento e le principali organizzazioni nazionali di volontariato per condividere le esperienze maturate nell’ultimo triennio e delineare le priorità strategiche e organizzative per il sistema del volontariato di protezione civile nei prossimi tre anni nell’ambito di una serie di workshop e sessioni plenarie.

Ecco quanto evidenzia il presidente Martoccia:

“Confronti come quello a cui abbiamo avuto l’onore di prendere parte come associazione iscritta nell’elenco nazionale sono fondamentali per migliorare il coordinamento, l’efficacia operativa della nostra organizzazione e la formazione dei volontari.

Obiettivi alla base dell’impegno quotidiano del Gruppo Lucano al fianco delle comunità”.