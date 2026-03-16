Avigliano: gli sbandieratori entrano a far parte della Rosa Nazionale della Lega Italiana. Complimenti!

Importante risultato per il gruppo degli Sbandieratori e musici di Avigliano.
Come fanno sapere in una nota:
“𝑷𝒂𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝑺𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐 e 𝑫𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 portano a traguardi importanti: entrare a far parte della 𝑹𝒐𝒔𝒂 𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 2026 della 𝐋𝐞𝐠𝐚 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐛𝐚𝐧𝐝𝐢𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢.
Congratulazioni ai componenti del Settore Sbandieratori e Musici: Crispino Gabriele, Esposito Irene, Genovese Sabrina, Rosa Anton, Schiavone Alessandro, Summa Arianna e Vaccaro Giusy.
Ulteriori congratulazioni ai Capitani eletti: Crispino Gabriele (Tamburi) e Schiavone Alessandro (Sbandieratori)”.
Complimenti!