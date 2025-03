Regione Basilicata, nuove assunzioni: “tanti gli idonei in attesa”. L’appello

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato del Segretario Regionale UIL FPL, Antonio Guglielmi, e del Segretario Regionale aggiunto UIL FPL, Verrastro Giuseppe:

“La decisione della Rsu della UIL FPL, unitamente a quella delle altre RSU, di non partecipare più alla Delegazione trattanti fino a quando non venisse nominato il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione(OIV) ha dato i suoi frutti e, finalmente, la Regione ha approvato il Decreto di nomina.

La UIL FPL ai nuovi componenti augura buon lavoro fiduciosa che per l’autorevolezza le competenze già dimostrate in passato dai membri indicati, si potrà recuperare il tempo perduto e dare finalmente una risposta ai dipendenti della Regione e degli enti sub Regionali.

Definita questa annosa vicenda, si può riprendere il confronto cercando di dare attenzione agli altri istituti contrattuali negoziati nel corso di questo triennio:

Livelli stipendiali differenziati (ex Progressioni Orizzontali) aumento delle risorse per le specifiche responsabilità, le Progressioni Verticali.

l’incremento delle risorse per l’elevata qualificazione e il potenziamento del welfare integrativo per fornire ai dipendenti un sostegno concreto in termini di benessere lavorativo e familiare.

Accogliamo con soddisfazione la decisione della Giunta regionale che con apposita delibera ha dato mandato alla delegazione trattante per il 2025 di perseguire proprio questi obiettivi confermando la validità delle nostre istanze e la bontà del lavoro svolto dal nostro sindacato che con costanza e determinazione ha portato avanti queste richieste nell’interesse di tutti i lavoratori della Regione Basilicata.

Un altro importante risultato è stato il licenziamento del nuovo Piano del Fabbisogno del Personale 2025/2027 all’interno del quale sono previste nuove assunzioni.

La UIL FPL sollecita un’attuazione rapida di queste assunzioni per dare risposte concrete agli idonei delle graduatorie che da tempo attendono un’opportunità lavorativa e che meritano un’attenzione particolare da parte dell’Amministrazione affinché il loro percorso di accesso alla pubblica amministrazione non venga ulteriormente rallentato o ostacolato

La nostra organizzazione sindacale si è sempre schierata al fianco degli idonei impegnandosi con determinazione per ottenere la proroga delle graduatorie approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale, un risultato che rappresenta un traguardo importante.

Perciò stigmatizziamo il tentativo di altri sindacati di attribuirsi meriti che non hanno.

Quando la UIL FPL, sui tavoli delle trattative avanzò tale proposta questi sostenevano che fosse incostituzionale.

La UIL FPL continuerà con fermezza a sollecitare l’Amministrazione affinché si adoperi per lo scorrimento celere delle graduatorie garantendo così un futuro lavorativo ai tanti idonei in attesa e assicurando che le promesse fatte non restino soltanto sulla carta ma si traducano in azioni concrete volte a rafforzare il sistema amministrativo regionale e a dare risposte reali ai lavoratori che con dedizione e impegno contribuiscono ogni giorno al funzionamento della Regione Basilicata.

Con la disponibilità di queste nuove figure si potrà cosi dare anche risposta alle legittime rivendicazioni degli operatori della Protezione civile nell’organizzare l’orario di lavoro compatibile con le funzioni straordinarie che assicurano all’Ente”.