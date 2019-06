“Ridge” di Beautiful in Basilicata: “Ospitalità calorosa”

L’attore e cantante Ronn Moss, l’indimenticabile Ridge della serie Tv Beautiful, qualche giorno fa ha visitato Matera.

Folgorato dal fascino della Città dei Sassi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una video per condividerlo con tutti i suoi follower.

Nel post ad esso correlato, ha scritto:

“Abbiamo fatto una bella visita alla città di Matera, dove sono stati girati film come Passion of The Christ e Wonder Woman.

Matera era una struttura urbana piuttosto sorprendente, che includeva queste antiche caverne.

Abbiamo ricevuto un’ospitalità calorosa e ritorneremo presto!”.

Ancora una volta, la nostra Basilicata lascia il segno!