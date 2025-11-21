Rotonda dalla parte delle donne: una panchina rossa contro ogni violenza. Il progetto

Proseguono gli incontri di sensibilizzazione nei Comuni dell’Ambito Socio-Territoriale Lagonegrese-Pollino grazie al Progetto Anita nato dalla co-progettazione dell’Ambito Socio Territoriale Lagonegrese Pollino con l’Associazione Differenza Donna Aps-Ong grazie al contributo della Regione Basilicata.
Vi aspettiamo il 24 novembre alle ore 10:00 presso il Liceo Scientifico del Comune di Rotonda (PZ) in via Pietro Nenni.
Tutti i partecipanti alle ore 10:30 raggiungeranno il Cineteatro “Selene” del Comune, in Don Saverio Laurita, per la presentazione del Progetto Anita e per la presentazione della Panchina rossa contro la violenza sulle donne.
Parteciperanno al dibattito:
- Dott. Rocco Bruno, Sindaco del Comune di Rotonda;
- Lorenzo Santandrea, Dirigente scolastico del Liceo Scientifico del Comune di Rotonda;
- Domenico Tempone, Maresciallo della locale stazione dei CC;
- Dott.ssa Caterina Cerbino, Coordinatrice UdP Ambito socio-territoriale Lagonegrese Pollino;
- Dott.ssa Simonetta Giorgia, Psicologa del Comune di Rotonda;
- Dott.ssa Antonella Carlucci, Assistente Sociale del Comune di Rotonda;
- Dott.ssa Caterina Pafundi, Responsabile per Differenza Donna del Progetto Anita;
- Valentina Gasaro, Avvocata Differenza Donna.
Seguirà dibattito con i ragazzi e le ragazze.
Di seguito la locandina con i dettagli.