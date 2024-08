Scuola, in Basilicata crescono le iscrizioni agli istituti tecnici. I dati

Aumentano gli studenti lucani che scelgono di iscriversi agli istituti tecnici.

La crescita è stata dell’1,7 per cento.

In aumento anche le iscrizioni agli istituti professionali, con un +0,7 per cento.

Mentre per i licei c’è stata una flessione del 2,3 per cento.

Quanto alle scelte complessive degli studenti, circa sei su dieci scelgono i licei, tre gli istituti tecnici e uno gli istituti professionali.

Secondo Confartigianato, che ha diffuso i dati elaborati dal suo Centro studi, si tratta di una tendenza che fa ben sperare per sostenere il sistema delle imprese e del Made in Italy.

Tra le aziende artigiane la difficoltà di reperimento di personale è preoccupante: per il 40 per cento la manodopera è introvabile.

In riferimento al tipo di preparazione per l’ingresso nel mondo del lavoro, le micro e piccole imprese richiedono competenze digitali per il 58,6 per cento delle assunzioni previste, mentre per il 51,2 per cento è richiesta la capacità di utilizzare linguaggi e metodi matematici e informatici.

Infine, per il 36 per cento del personale da assumere viene richiesta capacità di gestire soluzioni innovative.