Su Potenza torna il sole? Ecco cosa dicono le ultime previsioni

Sta per tornare il bel tempo su Potenza?

Dalle ultime previsioni pare di sì.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi, Martedì 16 Luglio, si prevede tempo variabile, con possibili piovaschi nel corso del pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare sarà di 18°C e la minima di 14°C.

Domani, Mercoledì 17 Luglio, si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi.

La temperatura massima registrata pare sarà di 24°C e la minima di 15°C.

Pare, inoltre, che una settimana più calda ci attenda.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.