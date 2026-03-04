Torna Gardensia nelle piazze di Potenza per combattere la Sclerosi Multipla. Ecco le postazioni

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, dal 6 all’8 marzo 2026, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Sezione Provinciale di Potenza, sarà presente nelle piazze di Potenza e provincia con Gardensia, l’iniziativa nazionale di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi che unisce solidarietà e impegno concreto a sostegno della ricerca scientifica e dei servizi per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

Promossa da AISM, Gardensia si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a conferma del valore civile e sociale di un’iniziativa riconosciuta e attesa, che da anni unisce partecipazione, solidarietà e responsabilità collettiva.

Le due piante, gardenia e ortensia, in un’unione simbolica, rappresentano il legame profondo tra le donne e la sclerosi multipla, che le colpisce con una frequenza doppia rispetto agli uomini.

La sclerosi multipla è una malattia neurologica cronica, imprevedibile e spesso invalidante, che in Italia coinvolge oltre 144 mila persone, manifestandosi prevalentemente in età giovane, in una fase della vita ricca di progetti personali e professionali.

La SM richiede risposte continue nel tempo: dalla ricerca scientifica alla presa in carico integrata, fino al supporto psicologico e sociale.

I fondi raccolti attraverso la Gardensia di AISM contribuiscono a sostenere la ricerca scientifica e a rafforzare i servizi sociosanitari promossi da AISM su tutto il territorio nazionale, trasformando un gesto di solidarietà in risorse concrete per migliorare la qualità della vita delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

Un impegno che guarda al presente, ma soprattutto al futuro, in un contesto in cui l’allungamento della vita e la cronicità rendono sempre più centrale il tema della continuità delle cure e dell’assistenza.

«Gardensia è un appuntamento molto importante per il nostro territorio, perché permette di trasformare un gesto semplice in un sostegno concreto alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e alle loro famiglie. Grazie all’impegno dei volontari e alla partecipazione dei cittadini, possiamo continuare a essere presenti con servizi, ascolto e orientamento per chi convive ogni giorno con la malattia», dichiara Antonella Petracca, Presidente della Sezione Provinciale AISM di Potenza.

Anche nel 2026 l’attrice e scrittrice Chiara Francini è al fianco di AISM come volto della campagna Gardensia,rinnovando il suo impegno nel richiamare l’importanza della ricerca scientifica e della solidarietà come strumenti fondamentali per affrontare una malattia che cambia la vita,ma non deve spegnere le opportunità.

Dove e come partecipare

Nel fine settimana del 6, 7 e 8 marzo, grazie all’impegno di di volontarie e volontari AISM, gardenie e ortensie saranno presenti in nelle piazze della città e della provincia.

Sarà possibile:

• recarsi nelle piazze dove sono presenti i volontari AISM

• oppure prenotare le piante contattando la sezione provinciale AISM di Potenza, al numero 3459342209

• Numero solidale 45512

A sostegno della campagna è attivo anche il numero solidale 45512, che consente di contribuire al finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, tra cui il centro di eccellenza per la neuroriabilitazione NeuroBRITEResearch Center.

I fondi raccolti saranno utilizzati per:

• Creare laboratori all’avanguardia

• Sviluppare dispositivi tecnologici per la riabilitazione

• Validare nuove linee guida

Le postazioni a Potenza saranno:

-Venerdì 6 mattina: Piazza Prefettura, Ospedale San Carlo;

-Venerdì 6 pomeriggio: Iper Futura, Polo Acquisti Lucania;

-Sabato 7 mattina: Iper Futura, Polo Acquisti Lucania;

-Sabato 7 pomeriggio: Iper Futura, Piazza Prefettura;

-Domenica 8 mattina: Piazza Prefettura, Chiesa di Santa Cecilia, Chiesa Santi Pietro e Paolo, Chiesa Santa Maria del Sepolcro, Chiesa Beato Bonaventura, Chiesa Beata Vergine del Rosario.