Vaglio, San Faustino Martire torna in Chiesa Madre: “Restauri. Fede e Arte”. L’iniziativa

La comunità di Vaglio Basilicata è lieta di annunciare un importante appuntamento culturale e spirituale: venerdì 8 maggio 2026, alle ore 17.00, presso la Chiesa Madre, si terrà l’incontro “Restauri. Fede e Arte”, dedicato alla presentazione del restauro della scultura settecentesca di San Faustino Martire, patrono del paese.

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia di Vaglio Basilicata e dal Comitato Feste 2026, rappresenta un momento di grande valore per il territorio, unendo devozione, arte e storia e restituendo alla comunità un’opera significativa del proprio patrimonio identitario.

L’incontro sarà introdotto da don Teodosio Avigliano, parroco di Vaglio Basilicata, e vedrà la partecipazione di studiosi ed esperti che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra storia, arte e restauro:

don Sergio Antonio Capone , con un approfondimento su “Dalle catacombe all’altare: San Faustino fanciullo e martire” ;

, con un approfondimento su ; Barbara Improta , con “La bottega lucana e la scultura del Settecento” ;

, con ; Giuseppe Damone , con “Contratti e committenze. San Faustino a Vaglio” ;

, con ; Domenico Saracino, restauratore, con “Il restauro: l’originale svelato”.

Un’occasione preziosa non solo per conoscere da vicino il lavoro di restauro, ma anche per riscoprire le radici profonde della comunità e il valore storico e spirituale della figura di San Faustino.

La cittadinanza è invitata a partecipare.