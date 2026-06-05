20 gli appuntamenti di prestigio dal 9 giugno al 4 settembre: ecco l’estate dell’importante sito archologico di Potenza

Sono 20 gli appuntamenti di prestigio che il Comune di Potenza, insieme ai 9 partner che hanno contribuito alla realizzazione del cartellone 2026, animeranno dal 9 giugno al 4 settembre, l’estate di “ConGliOcchiDellaNostraStoria: La VillaRomanaDiMalvaccaro”.

La stagione culturale che andrà in scena nell’importante sito archeologico del capoluogo lucano, è stata presentata nel corso della conferenza stampa che il sindaco Vincenzo Telesca e l’assessore alla Cultura Roberto Falotico hanno tenuto nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, alla presenza dei giornalisti e dei rappresentanti delle diverse realtà culturali che, a vario titolo, sono stati e sono coinvolti nella definizione e messa in scena delle diverse iniziative previste.

Ha esordito il Sindaco:

“Riteniamo che valorizzare il patrimonio storico-archeologico della nostra Città possa e debba passare anche attraverso chi è in grado, grazie al proprio talento, di portarlo alla luce, di esaltarne caratteristiche e aspetti sconosciuti ai più, di farne gustare i particolari, i segreti, tutto quello che rende unici i tesori che, come Istituzioni e come cittadini, siamo tenuti a custodire e promuovere”.

Ha evidenziato l’assessore Falotico:

“Banca d’Italia, Conservatorio di Musica Carlo Gesualdo da Venosa, Basilicata Circuito Musicale, Liceo Statale Gropius, Associazione culturale Leoncavallo, Centro di divulgazione musicale Ruggero Rizzitelli, Serendipty Associazione ETS, Associazione Lucania Ancient Motors Club, a loro va il grazie dell’Amministrazione comunale per aver offerto a Potenza e a quanti vorranno trascorrere del tempo di qualità nell’affascinante sito della Villa di Malvaccaro, piacevoli serate all’insegna dell’intrattenimento di qualità.

La nostra riconoscenza alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata per aver sottoscritto con noi il Piano di Valorizzazione che ci ha consentito già dal 2025 di poter tornare a rilanciare il sito archeologico.

Tutte le serate saranno arricchite con la visita guidata alla Villa Romana.

Il 9 giugno l’apertura del cartellone sarà affidata alle note del Gropius con il concerto GropiSongs, il 18 giugno sarà in scena il Conservatorio con l’Ensamble di fiati.

Sabato 27 giugno i riflettori della Villa si accenderanno su La storica lucana Edizione 2026 Visita ai posti della storia, il 30 giugno sarà Rocco Fiore e Chicago Fire Trio a salire sul palco per Basilicata Circuito Musicale.

Luglio si aprirà col Centro Rizzitelli che presenterà Napoli nel mondo mercoledì 1 e il concerto jazz Panoramica la Baronessa del Jazz martedì 7.

Il jazz proseguirà anche il 9 luglio con Terre Lucane in Jazz – Onyx Jazz Concert, che abbiamo voluto come assessorato alla Cultura insieme a Basilicata Circuito Musicale.

Ancora jazz il 13 luglio con La Villa in centro a cura del Conservatorio, stavolta in piazza Duomo, intervallato il 10 luglio dal concerto di ottoni Harmonious Brass. Mondo è stato e mondo sarà per l’appuntamento del 15 luglio.

La musica tornerà protagonista il 21 luglio grazie a Rumbalà Trio Project, anche in questo caso organizzato dall’assessorato e da Basilicata Circuito Musicale, che insieme hanno lavorato per Napoli for ever, appuntamento del 28 luglio, da Napoli a Vienna il 30 luglio, la Spagna e Federico Garcìa Lorca il 5 agosto, Dans l’esprit du jazz il 10 agosto, Kantara in concerto il 19 agosto, Il mondo in una nota Come Back Band il 26 agosto.

Gli appassionati del bel canto non potranno non essere presenti davanti al sipario alle 20,30 per il Concerto lirico curato dall’associazione Leoncavallo il 24 luglio.

Due gli appuntamenti conclusivi il 3 e il 4 settembre, che ha visto l’impegno congiunto dell’Assessorato alla Cultura e di Basilicata Circuito Musicale, ai quali, per la prima delle due esibizioni ha visto anche quello della Banca d’Italia: giovedì 3 Incantamenti… dal vecchio al nuovo mondo Dai Classici della letteratura musicale ai giorni nostri col SudTrio, e un intermezzo con l’illustrazione del sito archeologico della Villa Romana; venerdì 4 settembre l’arrivederci sarà affidato al concerto Paesaggi da Set.

Alla Banca d’Italia va un ringraziamento particolare per aver accolto una collaborazione all’insegna della cultura e dell’arte, nell’ambito delle proprie iniziative previste per diffondere la cultura finanziaria con il progetto L’economia per tutti.

Tante perle preziose che andranno a incastonarsi nella collana di eventi che renderanno ancora più bella la Villa Romana, una location d’eccezione, della quale tutti i potentini e i lucani devono essere fieri, perché rappresenta un punto fermo nella nostra storia e una finestra eccezionale sul passato dei nostri avi, che merita di ricevere l’attenzione del pubblico locale e di quello alla ricerca di forti emozioni.

Sono certo che tanti vorranno condividere con noi questo straordinario percorso, che sarà reso possibile grazie all’impegno di associazioni come la Pro Loco Potenza, che con il proprio volontariato garantirà gli aspetti organizzativi.

Buon divertimento a tutti”.