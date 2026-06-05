Potenza, rapina da 99000 euro ad un portavalori: al via le perquisizioni in questo comune lucano

Perquisizioni personali e domiciliari sono state poste in essere oggi, a Pignola, dalla Squadra Mobile del capoluogo lucano, a carico di due uomini destinatari del decreto dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Potenza.
I due sono indagati per rapina pluriaggravata in concorso con altri quattro soggetti, peraltro già arrestati in flagranza di reato a Potenza il 30 giugno dello scorso anno, per la rapina da 99 mila euro ai danni della ditta di trasporto valori “Cosmopol”, che stava consegnando quel denaro all’Ufficio Postale del quartiere Serpentone per il pagamento delle pensioni.
Dal quadro probatorio è emerso che sono stati concorrenti nell’organizzazione logistica della rapina.
In una nota dell’ufficio stampa della Questura viene evidenziato che i due uomini sono attualmente imputati anche in un procedimento penale per associazione a delinquere di stampo mafioso pendente innanzi al Tribunale di Potenza.