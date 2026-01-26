Meteo: su Potenza nuovo peggioramento in arrivo? Ecco le previsioni

Sulla Basilicata sono previste ancora delle piogge con qualche breve nevicata in Appennino sin verso 1200-1300m.
Un nuovo diffuso peggioramento dal 28 gennaio a causa dell’afflusso di correnti più umide di matrice atlantica.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi Lunedì 26 Gennaio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 3°C.
Martedì 27 Gennaio avremo una giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 1°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi e domani.