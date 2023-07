A Marsico Nuovo un campo scuola per questi ragazzi con il progetto “Anch’io sono la protezione civile”. Ecco i dettagli

L’Associazione di Protezione Civile Gruppo Lucano sede di Marsico Nuovo (PZ) OdV partecipa alla tredicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, in programma dal 17 al 22 Luglio 2023 a Marsico Nuovo presso la palestra del liceo scientifico “ G Peano” in Via Fontanelle.

In un percorso di una settimana che alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il Sistema di protezione civile, i rischi relativi agli incedi boschivi, sismici e altre calamità naturali e i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità.

“Un progetto formativo che porterà ad accrescere nei ragazzi la conoscenza del Piano comunale di protezione civile e di temi importanti in termini di prevenzione, previsione e mitigazione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze, in collaborazione con le strutture e componenti operativi del servizio nazionale di protezione civile per tutelare l’integrità della vita, i beni e l’ambiente dai danni derivati da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Interverranno:

la Compagnia dei Carabinieri di Viggiano,

la Regione Carabinieri Forestali “Basilicata” Reparto Carabinieri Parco di Moliterno,

il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Distaccamento di Villa d’Agri Marsico Nuovo.

“Anche io sono la protezione civile è un progetto nazionale organizzato, fin dal 2008, dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e con le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato di protezione civile“.a

