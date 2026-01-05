A Moliterno uno spazio aperto a tutti per elaborare programmi, proposte e visioni. L’inaugurazione

È stata inaugurata nel pomeriggio del primo giorno del nuovo anno la nuova sede del movimento civico Di Nuovo Moliterno, che da cinque anni sostiene e governa l’azione amministrativa del Comune di Moliterno.

Un’inaugurazione partecipata e sentita, caratterizzata da una presenza numerosa e calorosa di cittadine e cittadini, che hanno voluto condividere un momento di incontro, confronto e rinnovato impegno per la comunità, nonostante le rigide temperature invernali.

Dichiara il Sindaco Antonio Rubino:

“Abbiamo voluto iniziare il 2026 nel modo che più ci rappresenta insieme alle persone, con entusiasmo, ascolto e voglia di costruire.

La nuova sede sarà uno spazio aperto a tutti, un luogo di partecipazione reale che si apre a tutti i cittadini e a tutte le forze politiche, dove elaborare programmi, proposte e visioni per il futuro di Moliterno, per creare una squadra coesa e inclusiva”.

In vista delle elezioni amministrative del 2026, Di Nuovo Moliterno conferma il proprio metodo: apertura, aggregazione, dialogo e concretezza. Un cammino che in questi anni ha prodotto risultati, ma soprattutto relazioni, fiducia e senso di comunità.

Prosegue il Sindaco:

“Il vostro affetto e la vostra presenza sono linfa vitale per alimentare la partecipazione e la voglia di continuare a lavorare per Moliterno.

Il nostro impegno non è mai stato contro qualcuno, ma sempre a favore del paese, dei suoi bisogni e delle sue potenzialità”.

Nei prossimi giorni prenderanno avvio una serie di incontri pubblici finalizzati alla costruzione condivisa delle proposte programmatiche per Moliterno, aperti a contributi, idee e competenze di tutta la comunità.

Con l’apertura di questo nuovo spazio di partecipazione, Di Nuovo Moliterno inaugura un 2026 che vedrà nelle elezioni amministrative un appuntamento fondamentale.

L’invito sostenuto dal gruppo di Dì Nuovo Moliterno è a proseguire insieme un percorso fatto di partecipazione, sentimenti e nuove esperienze al servizio della collettività.