A Pignola un incontro molto importante di ascolto e confronto con i cittadini e le associazioni. L’iniziativa

A Pignola (Pz) presso la location di Palazzo Gaeta si è svolto, alla presenza di un buon numero di cittadini, associazioni e amministratori l’incontro laboratoriale di co- progettazione della strategia dell’Area Urbana di Potenza.

Un partecipato incontro che ha offerto diversi spunti di riflessione e confronto per scrivere e condividere un’idea comune di territorio nell’ambito della Strategia Urbana di Potenza per una Destinazione Ospitale Sostenibile.

Ad inaugurare i lavori con i saluti istituzionali è stato il Sindaco di Pignola Antonio De Luca che ha dichiarato:

“Un incontro molto importante di ascolto e confronto con i cittadini e le associazioni in collaborazione con l’Amministrazione comunale per realizzare una progettazione condivisa con l’obiettivo sia di connettere i territori che circondano l’Area Urbana di Potenza che di valorizzare le caratteristiche e le specificità dei singoli paesi.

Il nostro patrimonio ambientale è di grande valore come l’area verde del lago del Pantano che può determinare un percorso di sviluppo e accoglienza sia con la città di Potenza che con altri Comuni come Tito ed altri.

Abbiamo una grande tradizione qui a Pignola in quanto siamo il paese dei 100 portali e cercheremo di far conoscere le nostre grandi potenzialità.

Naturalmente quello dell’Area Urbana di Potenza è solo un primo step in quanto dobbiamo andare oltre i 15 milioni messi a disposizione per i Comuni per costruire insieme un’idea di sviluppo condivisa e territoriale“.

Mentre oggi alle 17.00, nella Sala dell’Arco a Potenza (Comune Capofila del progetto), si terrà il penultimo incontro di co-progettazione.