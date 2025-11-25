Consegnato nuovo treno elettrico per la Basilicata!

Un nuovo treno elettrico monopiano del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) arriva sui binari lucani, dove circola da lunedì 24 novembre.

Il convoglio, l’ultimo della fornitura di 8 treni di nuova generazione per la Basilicata, va a completare il piano rinnovamento della flotta lucana.

Si conclude, così, con tre mesi di anticipo rispetto a quanto previsto, il piano di ammodernamento della flotta che rientra nel Contratto di Servizio tra la Regione Basilicata e Trenitalia, sottoscritto a dicembre 2023 e valido fino al 2031.

Sono previsti investimenti per circa 98 milioni di euro, di cui circa 51 sono stati destinati all’acquisto dei nuovi treni elettrici, con un finanziamento della Regione Basilicata pari a circa 42 milioni (fondi PNRR e PSC) e un autofinanziamento di Trenitalia pari a circa 56 milioni.

Il rinnovo del parco mezzi abbassa l’età media della flotta lucana dai 19 anni attuali a 11 anni.

I treni hanno oltre 500 posti complessivi, a cui si aggiungono ​dodici postazioni per le biciclette con prese elettriche incluse.

Inoltre, sono presenti due postazioni per persone con disabilità, strategicamente collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti necessari.

Tecnologicamente avanzati, i convogli sono dotati di prese di alimentazione per pc, tablet e smartphone, di illuminazione led ottimizzata e ampi finestrini che consentono un maggiore ingresso di luce naturale.

Livello di rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo per garantire un viaggio sempre più confortevole.

Mezzi anche ecosostenibili, poiché sono riciclabili fino al 96% e garantiscono una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti.