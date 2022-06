A Potenza arrivano gli Accademy Game, una competizione aperta ai più piccoli! Ecco i dettagli

“Tra una settimana ci aspetta un week and di fuoco”.

Così annuncia la Dynamic Center Matera aggiungendo:

“Sabato 25 Giugno 2022 saremo impegnati a Potenza per selezionare le squadre che rappresenteranno la Basilicata al prossimo Trofeo Coni che si svolgerà a fine settembre in Toscana.

I ragazzini che potranno parteciperanno sono i nati nel 2010/2011 e 2012.

Per non lasciare nessuno a casa in collaborazione con l’Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento, abbiamo realizzato gli Accademy Game, una competizione aperta a tutti i bambini.

Nella stessa manifestazione verranno premiati gli atleti azzurri Lucani che dovevano partecipare agli Europei di Kickboxing cadetti e Juniores a Montenegro nel novembre 2021.

Per via della pandemia la Federazione Italiana decise di non partecipare a tale manifestazione.

I ragazzi sono:

Simone Fabrizio di Potenza dell’Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento

Gabriel Bozza Dynamic Center Matera

Lorenzo Zaccaro Dynamic Center Matera

Inoltre anche Antonello Angerame che si allena presso l’Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento atleta della Nazionale di Shoot Boxe per via del covid non è potuto partire per i mondiali 2021 che si dovevano svolgere a Mosca, Russia.

Mentre il 26 Giugno saremo impegnati a Metaponto Lido per la manifestazione sportiva Kickboxing sotto le Stelle, evento organizzato dalla Alpha Academy di Bernalda del Maestro Pino Pace, evento aperto a tutti gli atleti tesserati in Federkombat.

Nel corso di questa serata saranno premiati gli atleti Lucani della Nazionale Italiana Senior che hanno partecipato ai Campionati Mondiali WAKO che si sono svolti a Jesolo ad ottobre 2022 e i ragazzi da premiare sono:

Debora Fiorino Dynamic Center Matera

Vito Montemurro Dynamic Center Matera

Antonio Gravela Dynamic Center Matera

Michele Dichio Dynamic Center Matera

Stiven Alla Dynamic Center Matera”.

Commenta il Presidente Regionale Biagio Tralli:

“Sono certo che questi eventi contribuiranno alla ripartenza della Kickboxing Lucana”.

(In copertina: foto d’archivio).

