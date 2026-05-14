Potenza, le Garanti regionali incontrano le neo mamme. L’iniziativa

In occasione del mese dedicato alla Festa della Mamma, torna l’appuntamento con “Maternità – Le Garanti incontrano le neo mamme”, iniziativa ideata e promossa da Marika Padula, giunta a una nuova edizione e nata con l’obiettivo di offrire un gesto concreto di attenzione, vicinanza e cura alle donne che vivono il momento speciale della nascita.

L’iniziativa si terrà venerdì 15 maggio, alle ore 12.00, presso il reparto di Ginecologia dell’Ospedale San Carlo di Potenza, e vedrà la partecipazione delle Garanti regionali impegnate, ciascuna nel proprio ambito, sui temi della maternità, della salute, dell’infanzia e dell’inclusione.

Il progetto si inserisce nel percorso istituzionale e sociale portato avanti negli anni da Marika Padula, prima come Assessore alle Pari Opportunità, poi come attivista e oggi come Garante regionale delle persone con disabilità della Regione Basilicata.

Un filo conduttore costante ha accompagnato il suo impegno: promuovere attenzione, prossimità e sostegno nei confronti delle neo mamme, dei bambini e delle famiglie, valorizzando la maternità come momento prezioso per la vita della comunità.

Quest’anno l’iniziativa assume un significato ancora più corale, grazie alla condivisione con Tiziana Silletti, Garante alla salute della Regione Basilicata, e Rossana Mignoli, Garante all’infanzia della Regione Basilicata.

L’obiettivo è quello di unire sensibilità, competenze e funzioni istituzionali diverse attorno a un tema comune: la cura della maternità e dell’infanzia, la tutela della salute e la promozione dell’inclusione sociale.

Durante l’incontro saranno consegnate 100 sacche con cadeau prima nascita alle neo mamme presenti.

I doni sono stati messi a disposizione gratuitamente da un’azienda del settore, che ha scelto di omaggiare le partorienti con un gesto di attenzione e sensibilità verso la maternità, le famiglie e la vita che nasce.

La giornata sarà inoltre arricchita da un piccolo concerto musicale a cura dell’AIAS di Melfi-Matera, affidato alla voce di una ragazza con disabilità. Un momento pensato per donare dolcezza, emozione e condivisione, valorizzando al tempo stesso il talento, la partecipazione e il valore dell’inclusione.

Dichiara Marika Padula:

“Sono ormai tante le edizioni di questa iniziativa che ho voluto portare avanti negli anni nei diversi ruoli e percorsi che hanno caratterizzato il mio impegno pubblico e sociale.

Prima come Assessore alle Pari Opportunità, poi come attivista e oggi come Garante regionale delle persone con disabilità, ho sempre ritenuto fondamentale essere accanto alle mamme, ai bambini e alle famiglie in un momento tanto delicato quanto straordinario come quello della nascita.

Quest’anno ho voluto immaginare questo appuntamento come un momento importante da condividere con le colleghe Garanti, perché maternità, salute, infanzia e inclusione sono temi profondamente connessi e richiedono uno sguardo comune.

Ringrazio le Garanti che hanno accolto e condiviso il progetto, l’AIAS di Melfi-Matera e tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione.

L’appuntamento, che si svolgerà nel reparto di Ginecologia dell’Ospedale San Carlo di Potenza, vuole rappresentare un segno concreto di prossimità istituzionale e di attenzione alla maternità, promuovendo una cultura della cura, dell’accoglienza, del sostegno alle neo mamme e ai loro bambini, e dell’inclusione sociale”.