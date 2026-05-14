Il mare di Maratea sempre più al Top: confermate le bandiere blu per le nostre bellissime spiagge!

Ancora più Bandiere Blu in Italia: si è appena svolta l’edizione 2026 del riconoscimento internazionale della FEE (Foundation for Environmental Education).
Le Bandiere Blu 2026 sono state assegnate alle località di mare e sui laghi, agli approdi turistici e alle spiagge migliori della Penisola nel corso di una cerimonia a Roma.
La Basilicata conferma le sue 5 Bandiere Blu anche per il 2026!
Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a:
- Maratea (PZ);
- Metaponto di Bernalda (MT);
- Nova Siri (MT);
- Pisticci (MT);
- Policoro (MT)