Maratea, addio al giovane imprenditore Antonio Viceconte: purtroppo non ce l’ha fatta dopo un terribile incidente in moto. Il ricordo commosso

Grave perdita per la comunità di Maratea.

Scrive il sindaco Avv. Cesare Albanese:

“Cari concittadini,

è con il cuore colmo di tristezza che, a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale, interpreto il dolore profondo che in queste ore ha colpito la nostra comunità.

La notizia della scomparsa di Antonio Viceconte, giovane e appassionato titolare del ristorante “Host”, ci lascia sgomenti e affranti.

Dopo la lunga e dura battaglia che ci ha tenuti con il fiato sospeso appesi alla speranza, iniziata con quel terribile incidente in moto, il destino ha purtroppo spezzato una vita ricca di sogni, energia e sorrisi.

Come non ricordarlo con quel suo sorriso accattivante, con la sua famiglia al lavoro tra le mura del suo locale, che era diventato per tanti un luogo di attrazione, di amicizia e buona cucina.

Antonio se n’è andato, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità, ma soprattutto nella vita della sua amata moglie, dei suoi due splendidi figli, dei suoi cari genitori e della sua sorella.

A loro va il primo, forte, affettuoso abbraccio di tutta la città.

In questo momento di buio, stringiamoci attorno alla famiglia.

Che il ricordo del sorriso e della generosità di Antonio possa essere per tutti noi un conforto e un esempio”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per la tragica perdita.