Basilicata: trovato corpo senza vita. Carabinieri e Vigili del Fuoco sul posto

Nel corso delle operazioni di ricerca di Nicola Scarascia il corpo di un uomo è stato individuato da pochi minuti dai carabinieri a Scanzano, come fa sapere rainews, nei pressi del canale Fondovalle che dal paese porta verso il mare, in un tratto nei pressi della ferrovia.

Si intensificano dunque i timori per la sorte dell’uomo scomparso da venerdì a Scanzano. Necessari comunque ulteriori accertamenti.

La zona è stata bloccata da Carabinieri e Vigili del Fuoco in attesa che arrivino gli uomini del Nucleo investigativo da Matera e il medico legale.