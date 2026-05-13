Potenza-Campobasso, al Viviani è notte da playoff: Leoni a caccia dell’impresa davanti a Curva sold out e tribune piene!

Stasera il Potenza torna al Viviani per affrontare il Campobasso nella gara di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, forte del 3-0 conquistato all’andata in Molise.

Una sfida che profuma di impresa e che conferma l’entusiasmo crescente attorno ai rossoblù, attesi da una cornice di pubblico importante.

La squadra lucana arriva all’appuntamento con un margine rassicurante, ma la concentrazione dovrà restare altissima.

Il Campobasso proverà a ribaltare il risultato, mentre il Potenza cercherà di gestire il vantaggio con maturità, qualità e attenzione ai dettagli.

In palio c’è il passaggio del turno e la possibilità di continuare a coltivare un sogno playoff che, fino a questo momento, ha già regalato grande soddisfazione ai tifosi.

L’atmosfera allo stadio Alfredo Viviani, a dispetto del maltempo, si preannuncia caldissima.

La prevendita ha registrato una forte risposta da parte del pubblico e alcuni settori risultano già esauriti, in particolare la Curva Ovest e i Distinti Volturno.

Non si tratta quindi di un sold out totale dell’impianto, ma di una presenza già significativa che conferma la vicinanza della città alla squadra.

Per il Potenza, quella di stasera è una partita da affrontare con lucidità e personalità.

Il risultato dell’andata offre un vantaggio importante, ma i playoff non concedono distrazioni e ogni dettaglio può pesare sul percorso.

Il Campobasso arriverà al Viviani con l’obbligo di provarci fino in fondo, mentre i rossoblù avranno dalla loro il calore del pubblico e la consapevolezza di aver già costruito un tesoretto prezioso.

Sarà una serata di calcio vero, di tensione e di attesa, con il Viviani pronto a spingere il Potenza verso il turno successivo.

Una notte che può dire molto sul cammino della squadra e sull’ambizione di una piazza che sogna in grande.

In bocca al lupo, Leoni!