Ruoti Experience: al via una nuova forma di turismo lento e sostenibile

Prenderà ufficialmente il via domenica 17 maggio 2026 “Ruoti Experience”, il progetto promosso in collaborazione con il Comune di Ruoti e le realtà del territorio per valorizzare il patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico locale attraverso esperienze immersive e sostenibili.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Pro Loco Ruoti, amministrazione comunale, attività ricettive e ristorative locali, associazioni di fuoristrada e guide ambientali, con l’obiettivo di costruire una proposta turistica autentica capace di raccontare il territorio in maniera nuova e coinvolgente.

Tra le attività proposte:

• escursioni in fuoristrada nel Bosco Grande di Ruoti;

• WALX – camminata attiva lungo i sentieri naturalistici;

• esperienze culturali nel centro storico;

• degustazioni e momenti dedicati alla tradizione gastronomica locale;

• possibilità di cena e pernottamento presso strutture convenzionate.

Il primo appuntamento è fissato per il weekend del 17 maggio 2026 e rappresenta l’inizio di un percorso che punta a promuovere Ruoti come destinazione legata al turismo lento, rigenerativo e sostenibile.

“Crediamo fortemente in questo progetto perché vogliamo offrire un modo diverso di vivere il territorio: più autentico, più umano e più vicino alla natura. Ruoti Experience nasce per valorizzare le nostre risorse, creare collaborazione tra le realtà locali e costruire opportunità attraverso un turismo capace di rigenerare luoghi, relazioni ed esperienze”.

L’iniziativa mira infatti a incentivare un modello di turismo esperienziale che metta al centro il benessere delle persone, la scoperta dei paesaggi lucani e il legame con le comunità locali, favorendo allo stesso tempo la promozione delle eccellenze del territorio.